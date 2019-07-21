شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاشور يفحص قناعات ثنائى الجونة فى انطلاق موقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والجونة، القناعات التى يرتديها أكرم توفيق وجوناثان لاعبى الفريق الساحلى، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:" محمود الغرباوى فى حراسة المرمى، لؤى وائل ومحمود الجزار وأحمد علي وجوناثان فى خط الدفاع، أحمد حمدى وإسلام رشدى وأكرم توفيق ومحمد نادى ومحمد محسن ليله فى خط الوسط، محمد ناجي جدو فى خط الهجوم".