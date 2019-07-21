شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشارك في اجتماعات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريق، والذي عقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة وحضره 15 من رؤساء الأندية والاتحادات في القارة، وكان الأهلي النادي المصري الوحيد الذي حضر هذا الاجتماع.

وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي والذي ترأس الاجتماع على الترحيب بالكابتن محمود الخطيب باعتباره أحد أبرز أساطير القارة .

تناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات الكروية في القارة الإفريقية وكيفية تطويرها ، وكذلك تطوير اللوائح المنظمة لها، وكذلك تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة والتي كان للأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية في القارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في إفريقيا.