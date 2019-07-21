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المقاصة يواجه فريق وكيلة سبورت فى ثانى ودياته غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق مصر المقاصة ثانى ودياته غدا أمام فريق  "وكيلة سبورت" ، مساء غد الأثنين ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار استعدادات المقاصة لبداية الموسم الكروي الجديد .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة للتدرج في المباريات الودية حيث يلعب مع فريق " وكيلة سبورت " وهو يضم مجموعة لاعبين أفارقة ، يتم تسويقهم مما يعني أن المباراة ستكون احتكاكا  قويا تدريجيا بعد ان لعب مباراة ودية الخميس الماضي امام " المتحدة" احد فرق دوري الدرجة الثانية وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف.

وكان فريق المقاصة ، قد استأنف تدريباته مساء اليوم الأحد بالدفاع الجوي ، وادي مرانا خفيفا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين .

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وشارك في المران جميع لاعبي الفريق ، واشتمل المران على تدريب بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق غد الاثنين .

وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 28 يوليو الجاري ، في بداية فترة الاعداد الثانية للموسم الجديد .

 

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