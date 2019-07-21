الامارات | يوسف جابر: هل اشتاقت إدارة بني ياس لدوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر: هل اشتاقت إدارة بني ياس لدوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد فريق بني ياس وظهيره الأيسر يوسف جابر رسالة إلى جماهير ناديه عبر حسابه الرسمي في " انستجرام " يستغرب فيها على حد قوله محاولات الإدارة الحالية للنادي الإطاحة بالفريق نحو دوري الهواة من جديد، بعد أن تضافرت الجهود في الموسم قبل الماضي وعاد الفريق إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى والتأكيد بقوله " هل اشتاقت إدارة بني ياس لدوري الهواة ".

ونشبت أزمة بين اللاعب وناديه بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، إذ طلب اللاعب الحصول على مستحقات مالية متأخرة قبل توقيع العقد الجديد، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة النادي عدم وجود مستحقات للاعب طرفها من الموسم المنصرم وأن اللاعب كبقية زملائه حصل على جميع مستحقاته المالية، وأصر اللاعب على موقفه ورفض تجديد عقده، وقررت إدارة النادي إزاء هذا الموقف صرف النظر عن تجديده.

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وقال جابر في رسالته إنه يبعث برسالة حب وتقدير إلى جميع من أراد السماوي شامخا وذكر عددا من الأسماء ممن تولوا الإشراف على الفريق في فترات سابقة، وقال " استغرب محاولات الإدارة الحالية الإطاحة بالفريق نحو دوري الهواة دون أسباب واضحة، بدليل إقدامها على التخلي عن نجمي الفريق أحمد دادا وحبوش صالح والتفريط فيهما بسهولة لأندية أخرى.

واختتم جابر كلامه بأنه يستغرب قول أحد مسؤولي الإدارة الحالية بأنه تقاضى كل مستحقاته ولا توجد له أي مستحقات مالية متأخرة بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل فالظلم ظلمات يوم القيامة، ويبقى السماوي في القلب وأتمنى لنادي بني ياس كل التوفيق وأشكر كل القائمين على النادي واللاعبين والجمهور الوفي".