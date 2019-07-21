شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة في الجولة ال 33 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم والتي ستنطلق في الثامنة مساء على ملعب الجونة. في حراسة المرمى: عمر صلاح Advertisements في خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي الونش- محمود علاء – بهاء مجدي في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو – يوسف اوباما- محمد ابراهيم في خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد حارس مرمي – محمد عبدالغني – محمود عبدالعزيز – ايمن حفني- محمد عنتر- حميد احداد – أحمد مدبولي.

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