شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن انتهاء أزمة جماهير الجزائر العالقة في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت سلطات مطار القاهرة إنهاء أزمة نحو 7 آلاف جزائري كانوا وصلوا القاهرة لمؤازرة فريقهم في ختام بطولة كأس إفريقيا، وظلوا عالقين بمطار القاهرة، خلال اليومين الماضيين، بسبب عدم حملهم تذاكر عودة إلى بلادهم.

وانتهت الأزمة بجسر جوي تضمن 9 طائرات حربية، و24 طائرة تابعة للخطوط الجزائرية، على مدي 36 ساعة، عصر الأحد، حتى غادر كافة الجزائريين العالقين في مطار القاهرة إلى بلادهم.

وذكرت السلطات المصرية أنها كانت على اتصال دائم بالسلطات الجزائرية لحل هذه الأزمة.

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وقدرت مصادر رسمية أعداد أولئك الجزائريين بنحو 7 آلاف مشجع.

وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في المباراة النهائية مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتوج «محاربو الصحراء» باللقب الأفريقي الثاني في تاريخهم، بعد انتصار مستحق على السنغال بنتيجة 1-0، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل المهاجم بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد أن ارتطمت تسديدته بقدم المدافع ساليف ساني، لتستقر في الشباك السنغالية.