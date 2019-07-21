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دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

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وافق الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الاتفاق على كافة البنود.

وقالت صحيفة تيليغراف البريطانية، إن ديفيد دي خيا اتفق على تجديد تعاقده لمدة 6 مواسم، مقابل راتب سنوي يبلغ 19.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الحارس الأعلى أجراً في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير من جانب مانشستر يونايتد، يتضمن حصول دي خيا على راتب أسبوعي يتراوح بين 350 إلى 375 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف 2020.

ويذكر أن ديفيد دي خيا ارتبط خلال الفترة السابقة بالانتقال إلى صفوف الثنائي باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

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