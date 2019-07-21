نجم بيتيس تحت أنظار برشلونة

ربطت وسائل إعلام إسبانية الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس، جونيور فيربو، ببرشلونة، الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إنه رغم دخول مدافع بايرن ميونخ، دافيد ألابا، قائمة اهتمامات البرسا، إلا أن النادي الكاتالوني لم يتخل عن رغبته في جونيور فيربو.

وأشار الصحيفة إلى أن برشلونة يواصل المفاوضات مع بيتيس حول ضم فيربو، وأوضحت أن الصفقة قد تحسم مقابل 30 مليون يورو، وقد يتم إدراج ناشئ برشلونة خوان ميراندا فيها على سبيل الإعارة.

يذكر أن مركز الظهير الأيسر من أولويات برشلونة في "الميركاتو"، بسبب عدم وجود بديل لجوردي ألبا.