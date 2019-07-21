عموري وصفقات الميركاتو يثيران لغزا بالهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حالة إحباط عاشتها جماهير الهلال بعد بيان إدارة النادي المطول بإقفال باب المفاوضات مع المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» بداعي مماطلته في الرد على العرض المقدم له من إدارة الهلال، في ظل الاجتماعات المتكررة مع وكيل اللاعب، والتي باءت بالفشل رغم الزيادة التي طلبها لتجديد العقد الثاني مع الفريق الهلالي.

تمسك يثير التساؤل

جاء في بيان إدارة الهلال إصرارها في تقديمها عرضا لعموري رغم التقرير الطبي المقدم من الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للاعب، والذي أفاد بعودته المتوقعة للملاعب في شهر سبتمبر، أي بعد بداية الدوري الذي ينطلق في 22 أغسطس، ورغم ذلك منحت اللاعب فرصة إجراء برنامج علاجي مما فتح باب الاستفهام والتعجب على هذا الإجراء من قبل إدارة النادي.

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عزوف عن الميركاتو

لم تبرم إدارة الهلال الجديدة سوى صفقة واحدة في الميركاتو الصيفي، بتعاقدها مع المدافع الكوري جانغ هيون سو، في حين لم تتعاقد مع أي لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الأمر الذي أثار الغضب في مدرجات الجماهير الزرقاء التي باتت تضع أيديها على مستقبل الفريق في الموسم المقبل.

عمل استثماري مميز

نجحت إدارة الهلال الجديدة بقيادة فهد بن نافل في الملف الاستثماري بتوقيعها مع 6 رعاة، في حين فشلت في عملية التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب التي يحتاجها الفريق، تأهبا لمنافسات الموسم المقبل، مما سيصعب عليها الموقف في ظل ضيق الفترة المتبقية على بدء المنافسات والتي سيفتتحها الفريق بلعب مواجهة الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا في السادس من أغسطس المقبل.

مشوار عموري مع الهلال