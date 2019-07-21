لجنة المسابقات تصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2019/2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، جدول منافسات المسابقة التي ستنطلق في الـ 22 من أغسطس المقبل، الذي تم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة أحمد بن راشد الراشد مع ممثلي الأندية.

وعرضت اللجنة على ممثلي الأندية المعايير التي تم الاعتماد عليها أثناء إعداد الجدول، كما قدمت شرحاً عن النظام المستخدم في تحديد المباريات.

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و أبان رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد أن اللجنة اعتمدت 9 معايير في جدولة الدوري، مشيراً إلى أن اللجنة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين سخرت جميع الإمكانات والتقنيات ليظهر الدوري السعودي للمحترفين بالصورة اللائقة التي توازي حجمه وقوته ومكانته، ويواكب تطلعات القيادة الرياضية والشارع الرياضي بشكل عام، متمنياً أن تنعكس كل هذه التنظيمات بشكل إيجابي في زيادة قوة المنافسة داخل المستطيل الأخضر بين الأندية المشاركة.

وسيفتتح فريق النصر بطل النسخة الماضية من المسابقة، مواجهات الموسم المقبل حينما يستضيف ضمك على أرضه في الـ 22 من أغسطس المقبل، فيما يحل العدالة ضيفاً على الأهلي في اليوم نفسه، على أن يواجه الهلال فريق أبها بالرياض في الـ 23 من الشهر ذاته، ويلعب التعاون الاتحاد مع الحزم والرائد في بريدة وجدة، فيما تختتم مواجهات الجولة الأولى يوم السبت 24 أغسطس المقبل، حينما يستضيف الفتح والفيصلي والوحدة، كل من الشباب والفيحاء والاتفاق تباعا.

وتشهد الجولة الرابعة أول مواجهات الـ "كلاسيكو" في الموسم المقبل، التي تجمع الاتحاد بالهلال في محافظة جدة، فيما يستضيف الأهلي نظيره النصر في الجولة الخامسة، على أن يواجه الهلال على أرضه نظيره الأهلي في الجولة الحادية عشرة، والنصر بالاتحاد في الجولة الرابعة عشرة.

في حين تستضيف العاصمة الرياض الديربي الأول في الموسم الرياضي 2019/2020 حينما يحل النصر ضيفاً على الهلال في الجولة الثامنة، فيما يلعب قطبا جدة وجها لوجه في الجولة التاسعة.