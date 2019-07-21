شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. لاسارتي يجتمع بـ"نجيب" والشيخ يغادر بسبب آلام القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الجلسة حضور مترجم المدرب الأوروجوياني، حيث حرص لاسارتي على الحديث مع مدافع الأهلي حول بعض الأمور الفنية والخططية والواجبات الدفاعية.
فيما أضطر أحمد الشيخ لاعب الفريق لمغادرة المران، وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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