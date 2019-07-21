شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يواجه ايتوال دو كونغو بالدور التمهيدى للكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور التمهيدى، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التى أجريت اليوم الأحد بالقاهرة، عن مواجهة فريق المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصرى، مع نظيره فريق ايتوال دو كونغو.

وستكون مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب المصرى البورسعيدى، أحد أيام 9، 10 و11 أغسطس المقبل، بينما ستكون مواجهة الإياب فى الكونغو أحد أيام 23، 24 و 25 من نفس الشهر.

وجنبت القرعة الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري المصرى، من خوض مواجهة الدور التمهيدى، إذ سيواجه فى الدور التالى الفائز من مواجهة فريق مقديشيو سيتي الصومالى مع ماليندى من زنجبار فى الدوري التمهيدى.

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وستقام مباراة الذهاب أحد أيام 13، 14 و 15 سبتمبر المقبل فى الصومال أو زنجبار، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 27، 28 و 29 فى القاهرة.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه فى المباراة النهائية نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية.