تعرف على مواعيد ومكان مباريات ممثلي مصر في دوري أبطال إفريقيا...

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ومن المنتظر أن يتأهل بطل الدوري المحلي ووصيفه إلى دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة حاليا برصيد 74 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة، ثم الزمالك ثالثا بـ68 نقطة، وينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري حاليًا حيث يتبقى 3 مباريات للأبيض واثنين للأحمر وسيختتم الموسم بلقاء القمة بين العملاقين، بينما أنهى بيراميدز كل مبارياته وخسر فرصة المنافسة على اللقب بشكل رسمي لكنه لازال مرشحًا للتأهل إلى دوري الأبطال.
وأقعت القرعة بطل الدوري المصري في مواجهة مع فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان، كما سيلتقى صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي مع ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي أيضًا.
ومن المقرر أن يخوض ممثلى الكرة المصرية مباريات الذهاب خارج البلاد على أن تقام العودة هنا في مصر، وسيكون الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.
ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد الذي تأكد مشاركته في دوري الأبطال، فيما يتوقف موقف الزمالك على نتائجه في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.
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