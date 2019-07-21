شكرا لقرائتكم لتصحيح الأخطاء والجدية.. لاسارتي يوقف مران الأهلي عدة مرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما عاد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق قادمًا من ألمانيا لخوضه برنامج تأهيلي هناك للتعافي من الإصابة، وكان إكرامي قد استغل فترة توقف الدوري بسبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا، ليجري عملية جراحية لإزالة عظم زائد في الركبة.
وظهر إكرامي في مران الأهلي اليوم الأحد، وأدى تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، وحرص لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على الاطمئنان على إكرامي ومعرفة أخر تطورات برنامجه التأهيلي، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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