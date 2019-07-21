شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يستبعد 6 لاعبين من مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال كل من خالد بوطيب وإبراهيم حسن ومحمد حسن وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمود عبد المنصف من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة، فى المباراة التى ستنطلق مساء اليوم، فى الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة كل من:"عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وحميد أحداد".

يذكر أن تشكيل الزمالك جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهد تشكيل الزمالك عودة المجموعة الأساسية للفريق بعودة فرجانى ساسى والدفع بمحمد إبراهيم بدلا من كهربا المنقطع عن القلعة البيضاء ويسعى الزمالك عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حيث يضع جهاز الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.