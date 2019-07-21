فرجانى ساسي يعود لقيادة وسط الزمالك بعد غياب 98 يوما...

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ويعود ساسى للمشاركة مع الأبيض بعد فترة غياب طويلة عن الفريق عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل ليشارك بعدها مع منتخب نسور قرطاج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى حصل خلالها منتخب بلاده على المركز الرابع.
وبذلك يعود ساسى للمشاركة مع الزمالك اليوم بعد غياب 98 يومًا عن أخر مباراة خاضها مع الفريق، حيث شارك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى احرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.
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