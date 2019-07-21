شكرا لقرائتكم فرجانى ساسي يعود لقيادة وسط الزمالك بعد غياب 98 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل خالد جلال المدير الفنى للزمالك إشراك الثنائى طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط أمام الجونة فى المباراة التى ستقام مساء اليوم بالدورى.

ويعود ساسى للمشاركة مع الأبيض بعد فترة غياب طويلة عن الفريق عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل ليشارك بعدها مع منتخب نسور قرطاج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى حصل خلالها منتخب بلاده على المركز الرابع.

وبذلك يعود ساسى للمشاركة مع الزمالك اليوم بعد غياب 98 يومًا عن أخر مباراة خاضها مع الفريق، حيث شارك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى احرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.