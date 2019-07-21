شكرا لقرائتكم الترسانة يوافق على رحيل هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين على رحيل حسين حمدى مهاجم الشواكيش بالتراضى بعد الحصول على موافقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء ميهوب .

كان مسئولو الترسانة قد تعاقدوا مع حسين حمدى قادما من فاركو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف ، إلا أن اللاعب بالإتفاق مع المدير الفنى اتفقا على إنهاء العلاقة بالتراضى والرحيل عن قلعة الشواكيش .

وتعاقد الترسانة مع كل من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم .