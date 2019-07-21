شكرا لقرائتكم بعد استقالته من تدريب المغرب .. الجبلاية تفاوض رينارد لقيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان رينارد قد استقال من تدريب المغرب اليوم، الأحد، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من دور الـ16 أمام بنين ، ونشر المدرب الفرنسى بيانا رسميًا عبر حسابه على تويتر قال فيه: "أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة فى تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين".
أوضح المصدر أنه لم يتم الاستقرار على جنسية المدرب القادم للمنتخب الوطنى سواء مصري أو غيره وخلال الساعات المقبلة سيتم فتح الأمر رسمياً لإرتباط المنتخب بمعسكر فى شهر سبتمبر المقبل..ومازالت كل الخيارات مفتوحة .
وشهدت الفترة الماضية ترشيح أسماء حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدرى وإيهاب جلال لتولى تدريب المنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى اجيرى الذى تمت اقالته فور الخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع بطولة الأمم الافريقية .
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