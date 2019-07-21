شكرا لقرائتكم أحمد الراشد: جدولة الدوري السعودي تمت بمعايير عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن جدولة الموسم المقبل من الدوري شبيهة بدوريات عالمية كالأميركي والبرازيلي.

وفي حديثه لـ"العربية" أوضح الراشد: حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولا نموذجيا، والمعايير التسعة التي استندنا عليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأميركي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتنناسب مع بيئة المنافسة.

وأضاف الراشد: شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح.

وحول اختلاف توقيت المباريات، زاد الراشد: المواقيت المختلفة مبنية على المناطق لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضا. وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها، وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو.