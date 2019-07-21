شكرا لقرائتكم بن ناصر.. خطف نجومية كأس إفريقيا وبات قريباً من ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف إسماعيل بن ناصر الأضواء من كبار النجوم في كأس إفريقيا، فاللاعب ذو الـ21 ربيعا تألق مع منتخب الجزائر ليقوده إلى ثاني بطولاته في المسابقة القارية.

ونشأ بن ناصر في فرنسا، وهو الذي ولد لأم جزائرية وأب مغربي، وكانت أمامه فرصة لتمثيل ثلاثة منتخبات.

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وحمل لاعب إيمبولي الإيطالي قميص منتخب فرنسا في الفئات السنية، وفي عام 2016 تلقى عرضا لتمثيل منتخب المغرب، ولكن ضغوط والده من أجل تمثيل أسود الأطلس لم تجدِ نفعا، فاللاعب اختار تمثيل الجزائر التي عرضت عليه استدعاءه للمنتخب الأول بينما اقتصر عرض الاتحاد المغربي على اللعب لمنتخب الشباب.

وكانت بداية بن ناصر مع محاربي الصحراء في تصفيات كأس إفريقيا في عام 2017 أمام ليسوتو، وتم استدعاؤه للمشاركة في المسابقة القارية التي نظمت في الغابون، ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في البطولة الإفريقية بعد الأوغندي محمد شعبان والسنغالي إسماعيلا سار.

وسيتيح تألق بن ناصر في الأراضي المصرية الانتقال إلى أحد كبار أندية أوروبا، كما أن ميلان يبدو أقرب وجهة للنجم الجزائري.