شكرا لقرائتكم أهلي جدة ينهي ودية جاكوفو بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق أهلي جدة يوم الأحد فوزا كبيرا بثلاثة أهداف لا مقابل لها على جاركوفو الصربي، في المباراة الودية التي جرت بينهما ضمن فعاليات معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وافتتح عمر السومة التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة 40 ثم أضاف زميله عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من اللقاء.

ويستعد أهلي جدة لملاقاة مواطنه الهلال في ثمن نهائي كأس دوري أبطال آسيا مطلع الشهر المقبل، بينما يلاقي الصاعد العدالة في افتتاح مبارياته بدوري المحترفين السعودي يوم 22 من الشهر ذاته.