match المختلط: مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت kora live يوتيوب شاهد ماتش الزمالك...

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم يوتيوب ON sport LIVE اليوم الاحد بدون تقطيع، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 33 من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلتقي الزمالك ضد الجونة في لقاء مرتقب من الجميع نظراً لاشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بين فريقي القمة بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية، وينتظر الجميع عودة الدوري المصري من خلال تلك المواجهة، وسوف نوفر لكم مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر kora on line.

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الزمالك والجونة بث مباشر اليوم yalla shoot، تلك المباراة التي سوف تكون متابعه من كافة جماهير الكرة المصرية وتبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجونة بمدينة الجونة الساحلية وسط أجواء حاره، وسوف تنقل المباراة عبر قناة اون سبورت وعبر قناة النيل للرياضة، وسيكون الفوز بها لنادي الزمالك هاماً للغاية، مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اونلاين على النت.

مباراة الزمالك ضد الجونة يلا شوت كورة لايف في الدوري المصري لكرة القدم، الزمالك في تلك المباراة سيبحث عن الفوز ولا بديل عنه من اجل الاستمرار في ملاحقة الأهلي، فأي تعثر في تلك المواجهة سيعطي للأهلى فرصة حسم الدوري خلال مباراة المقاولون العرب بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية، في الوقت الذي سوف يلعب نادي الجونة اللقاء بهدوء أعصاب كبير بسبب ضمان بقاءه في الدوري الممتاز، مباراة الجونة والزمالك بث مباشر اون لاين.

مباراة الزمالك والجونة بث مباشر

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مع بداية المباراة سوف نوفر لكم الرابط المجاني الخاص بتلك المواجهة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة وسوف نوفر مشاهدة مباراة الزمالمك والجونة فور بدايتها.

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تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد