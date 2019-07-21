منتخب مصر لكرة السلة تواجه منتخب تونس اليوم

يلتقي منتخب مصر لكرة السلة اليوم بقيادة المدير الفني للفريق، عصام عبد الحميد، مع نظيره التونسي في ثاني مباريات بطولة الإفريقية و التي قد تقام مدينة مالي في الوقت الحالي، حيث تستمر البطولة حتى 28 يوليو القادم، والمنتخب الوطني كان قد تغلب على غينيا في أولى المباريات بنتيجة 84\57 أول أمس الجمعة.

كما أن قائمة المنتخب في البطولة تضم اللاعب هيثم كمال، وأحمد عادل، وباسم الليثي، وعمر هشام، وليد عبد الجواد، وأحمد مهيب، ورامي إبراهيم، وأحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، وإبراهيم خالد، واللاعب مصطفى مكاوي، كما أن قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الرابعة مع كلاً من غينيا وتونس.