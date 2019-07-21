يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والجونة تايم سبورت TIME SPORTS لايف ON sport HD

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد 21 يوليو 2019، و هى المباراة المؤجله من الاسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري لكره القدم فريق الزمالك ياتي في المركز الثالث من الدوري برصيد 68 نقطه خلف نادي الاهلي ونادي بيراميدز لعب الزمالك 31 مباراه بينما لعب الاهلي 32 مباراه وبيراميدز 34 فريق الجونه رصيده في 37 نقطه يعود للزمالك اليوم فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس الذي كان قد غاب في المباريات الاخيره في الدوري بسبب الاصابه

مشاهده مباراه الزمالك والجونه بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراه الزمالك والجونه اليوم الاحد على ستاد الجونه في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه و قطر والعراق ال 11 مساء بتوقيت الامارات السابعه مساء بتوقيت تونس والمغرب المباراه منقوله على الهواء مباشره على قنوات اون سبورت الرياضيه النيل للرياضه و قناة تايم سبورت الرياضيه

كوره اون لاين مشاهده مباراه الزمالك والجونه بث مباشر

مشاهده مباراه الزمالك اليوم رابط مشاهده مباراه الزمالك والجونه رابط مشاهده مباراه الزمالك اليوم الزمالك بث مباشر الزمالك والجونه بث مباشر بث مباشر مباراه الزمالك اليوم رابط بث مباشر مباريات الزمالك بث مباشر مباراه الدوري المصري يلا شوت مشاهده مباراه الزمالك اليوم كوره ستار مشاهده مباراه الزمالك والجونه يلا كوره بث مباشر مباراه الزمالك والجونه كوره اون لاين مشاهده مباراه الزمالك ضد الجونه رابط الزمالك والجونه كوره جول مشاهده مباراه الزمالك كوره جول ماتش الزمالك والجونه اون لاين بدون تقطيع رابط سريع جوده عاليه

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: عمر صلاح.

Advertisements

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمد إبراهيم – يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجومي: عمر السعيد.

يغيب عن نادى الزمالك لاعبه محمود كهربا و جنش حارس المرمى

الشوط الاول بدأ الأن