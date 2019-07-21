ميعاد ماتش الزمالك اليوم مباشر تابع موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة للقاء الآن...

نقدم لكم من خلال هذا المقال ميعاد ماتش الزمالك اليوم مباشر من خلال تغطية شاملة لأول محطات إستكمال الدوري الممتاز المقرر استكماله من قبل بدء بطولة أمم أفريقيا “كان مصر 2019” حيث يواجه اليوم الموافق 21/7/2019 نادي الزمالك نادي الجونة الساحلي في ملعب الجونة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، ويبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك والجونة، وسنوافيكم بجميع تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة اليوم

يحل النادي الأبيض ضيفاً ثقيلا على الجونة، ويحل الزمالك في المركز الثالث في الدوري المصري ولديه آمال في الحصول على بطولة الدوري عن طريق الإنتصار في الثلاث مباريات المتبقية وهم الجونة في الغردقة ونادي الإسماعيلي في برج العرب وثم قمة الدوري المصري الزمالك ضد الأهلي في برج العرب يوم الأحد المقبل الموافق 28/9/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر حيث يتوقع الكثير من النقاد أن تحسم تلك المباراة الصراع على الدوري الممتاز.

ميعاد ماتش الزمالك اليوم مباشر

تم تحديد ميعاد ماتش الزمالك اليوم مباشر ويتشائل المشاهدون ماتش الزمالك اليوم الساعه كام وهو في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

من المقرر أن يتم إذاعة المباراة في مساء الأحد من خلال شبكة قنوات أون سبورت الرياضية المصرية وتكون على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم معرفة تردد قناة اون سبورت عبر الرابط المباشر

مباراة الزمالك اليوم| خطوات استقبال تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS لمشاهدة مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري

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ماتش الزمالك| تردد قناة اون سبورت ON Sport Live ⚽ الرياضية المصرية لمشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان في عديد من المواجهات وأغلبهم كانوا في بطولة الدوري بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري ومباراة وحيدة في كأس مصر حيث حقق الزمالك الفوز في 5 مواجهات مع احتساب مباراة الكأس وتعادل الزمالك والجونة في 3 مواجهات بينما حقق الجونة الفوز مرة واحدة على الزمالك، واستطاع الفارس الأبيض أن يسجل 14 هدفاً في مرمى الجونة بينما أستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف من أقدام مهاجمين الجونة.

تشكيلة الزمالك اليوم

من المتوقع أن لا يقوم الكابتن حمادة صدقي المدير الفني للجونة بكثير من التعديلات على التشكيل الأساسي الخاص بفريقه بينما على الجانب الآخر سيقوم الكابتن خالد جلال بالعديد من التعديلات الضرورية لتعويض الكثير من الغيابات أبرزهم اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” وعودة فرجاني ساسي لصفوف الزمالك أيضاً التي تمثل قوة ضاربة وبال إضافة إلى إصابة الونش مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأخيرة وسيلعب مكانه اللاعب محمد عبدالغني.

تشكيلة الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى عمر صلاح. خط الدفاع حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – بهاء مجدي. خط الوسط الدفاعي فرجاني ساسي – طارق حامد. خط الوسط الهجومي محمد إبراهيم – يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو”. خط الهجومي عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك

سنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة مباراة الزمالك فور انتهاء المباراة، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد حول ميعاد ماتش الزمالك اليوم مباشر وتفاصيل ماتش الزمالك اليوم الساعه كام