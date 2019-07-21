on sport مشاهدة مباراة الزمالك و الجونة .. kora star بث مباشر zamalek اليوم بدون تقطيع

مشاهده مباراه الزمالك والجونه بث مباشر اليوم الاحد على استاد الجونه في تمام التاسعه مساء بتوقيت القاهره في اطار مباراه المباريات المؤجله للدوري المصري لكره القدم موسم 2018 2019 هذا الدوري الذي اقترب من عام ولم ينتهي حتى الان يحتل قمه الدوري النادي الاهلي برصيد 74 نقطه ويتبقى له مبارتان مؤجلتان وياتي خلفه نادي بيراميدز الذي انهي كل مبارياته برصيد 70 نقطه ثم الزمالك برصيد 68 نقطه الذي له ثلاث مباريات مؤجله منها مباراه الجونه اليوم

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بث مباشر مباراه الزمالك والجونه اليوم في تمام التاسعه مساءا بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه والقطر ال 11 مساء بتوقيت الامارات السابعه مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر المباراه مذاعه على قنوات النيل للرياضه و قناه اون سبورت الرياضيه و قناه تايم سبورت الرياضيه

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الزمالك مكون من

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – بهاء مجدي.

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خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمد إبراهيم – يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجومي: عمر السعيد.

يغيب فى مباراة اليوم عن نادى الزمالك محمود كهربا و جنش حارس المرمى

الشوط الاول من المباراة

بدأت أحداث اللقاء و هجوم من البداية للزمالك