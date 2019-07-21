بلماضي: مجنون من يهاجم جمهور مثل الجمهور المصري

كتب محمد بشاري

أثار المدرب الجزائري بلماضي الجدل وتسبب في حدوث صدمة لدى الجماهير المصرية التي ساندت بقوة منتخب محاربي صحراء الذي حصد مؤخرًا لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان بلماضي المعروف بصراحته الصادمة أحيانا قد رد على سؤال حول تشجيع الجماهير المصرية للمنتخب الجزائري بأنه لم يشاهد ذلك، لكن ربما كان يحتاج لمعايدة طبيب عيون.

وفي حوار له مع موقع جريدة الأخبار، أكد بلماضي بسؤاله حول صدمة الجماهير المصرية بعد هجومه عليها قبل النهائى ،أن من يهاجم جمهور البلد المنظم أو جمهور مثل الجمهور المصرى فإنه قد يكون مجنونا.. لكنه كان واضحا فى اجابته على سؤال عن أحد الاعلاميين عن تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب السنغال فى النهائى وكان رده ان الجماهير المصرية عليها ان تختار من تشجع وقصد بذلك الحرية فى الاختيار.

وأوضح المدرب الجزائري أنه يقدر كثيرا الجماهير المصرية والتى يراها أنها أحد الأسباب التى أدت إلى نجاح البطولة .فبدون جمهوروفقًا له كان لا يمكن للبطولة ان تنجح ،موجهًا الشكر للجماهير المصرية التى شجعت الجزائر فى النهائى.