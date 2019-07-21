أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الجونة، المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين للدوي في تمام الساعة الثامنة. ويضم التشكيل: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد‎. ويسعى الزمالك عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم . وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدرالأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للزمالك يعلن تشكيل الفريق أمام الجونة...ساسي وحامد يقودان خط الوسط...وعمر السعيد في الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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