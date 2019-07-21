الجونة يهاجم الزمالك بـ"جدو" ويتسلح بأكرم توفيق وأحمد حمدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للجونة عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، التى ستنطلق على ملعب الفريق الساحلى فى الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود الغرباوي. Advertisements خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان. خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليله. خط الهجوم: محمد ناجي جدو.

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