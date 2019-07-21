شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد أن تعرفه عن عودة الدورى بعد توقف 48 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة مسابقة الدوري المحلي للإنتظام في مراحلها الحاسمة يتساءل كثيرون عن عدة نقاط بشان المسابقة والبطل وغيرها من الأمور الخاصة بالدوري بعدما توقفت البطولة المحلية قرابة الـ48 يوماً بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري والتى توّجت بها الجزائر.

تساؤلات كثيرة فرضت نفسها على مسابقة الدوري مع عودتها مرة أخرى وهو ما نُلقي الضوء عليه في التقرير التالي:

س: ما هي آخر مباراة أقيمت في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة؟

ج: كانت مباراة الزمالك مع حرس الحدود يوم 3 يونيو الماضي والتى أقيمت في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية وأنتهت بالتعادل لهدف لمثله.

س: ما هي أول مباراة سيعود بها الدوري بعد هذا التوقف؟

ج: مباراة الزمالك والجونة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الأحد، بالجونة في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة الدورى الممتاز.

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س: ما هي المباريات المتبقية من بطولة الدوري ؟

ج: الزمالك لديه ثلاث مباريات أمام الجونة اليوم ثم الأسماعيلي الأربعاء المقبل ثم الأهلي الأحد المقبل فيما يتبقي للاهلي مباراتين الأولى مع المقاولون الأربعاء المقبل ثم الزمالك الأحد المقبل.

س: ما هو ترتيب القمة حالياً في بطولة الدوري

ج: الأهلي يحتل قمة الدورى حالياً بـ74 نقطة فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة ويحتل بيراميدز حالياً المركز الثانى حالياً بـ70 نقطة، فيما حجز المصرى المركز الرابع بـ52 نقطة.

س: ماذا عن الأندية الهابطة؟

ج: هبطت ثلاثة أندية لدوري القسم الثاني وهي بتروجت، الداخلية والنجوم.

س: وماذا عن الصاعدون للدوري الممتاز في الموسم المقبل؟

ج: صعدت أندية طنطا وأسوان وإف سي مصر للدوري الممتاز.