شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إكرامى من ألمانيا.. ولاسارتى يصحح أخاء لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بإيقاف المران المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة أكثر من مرة، لإصلاح أخطاء اللاعبين ومطالبتهم بالجدية فى التدريبات.

فيما عاد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق قادمًا من ألمانيا لخوضه برنامج تأهيلي هناك للتعافي من الإصابة، وكان الحارس المخضرم قد استغل فترة توقف الدوري بسبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا، ليجري عملية جراحية لإزالة عظم زائد في الركبة.

وظهر إكرامي في مران الأهلي اليوم الأحد، وأدى تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، وحرص لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على الاطمئنان على إكرامي ومعرفة أخر تطورات برنامجه التأهيلي، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.