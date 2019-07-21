شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد بوطيب وإبراهيم حسن وحازم إمام من قائمة لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال كل من خالد بوطيب وإبراهيم حسن ومحمد حسن وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمود عبد المنصف من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة، فى المباراة التى ستنطلق مساء اليوم، فى الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة كل من:"عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وحميد أحداد".