شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع بنجيب.. والشيخ يغادر مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وشهدت الجلسة حضور مترجم المدرب الأوروجوياني، حيث حرص لاسارتي على الحديث مع مدافع الأهلي حول بعض الأمور الفنية والخطط والواجبات الدفاعية.

فيما أضطر أحمد الشيخ لاعب الفريق لمغادرة المران، وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.