شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عودة ساسى للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 98 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بالثنائى طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لقيادة خط الوسط أمام الجونة فى المباراة التى ستقام مساء اليوم بالدورى، ليعود ساسى للمشاركة مع الأبيض بعد فترة غياب طويلة عن الفريق عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل ليشارك بعدها مع منتخب نسور قرطاج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى حصل خلالها منتخب بلاده على المركز الرابع.

وبذلك يعود ساسى للمشاركة مع الزمالك اليوم بعد غياب 98 يومًا عن أخر مباراة خاضها مع الفريق، حيث شارك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى احرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

فيما شارك طارق حامد فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، واحرز هدفًا.