شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: كلام نهائى "حسام حسن و أبوجبل" ليسوا للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن عدم وجود النية لرحيل مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن وحارس مرمى الفريق محمد أبو جبل على الرغم من التعاقد مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى.

وقال فرج عامر " كلام نهائى لن يرحل حسام حسن أو محمد أبو جبل عن سموحة هذا الموسم " ، مؤكدا كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة العميد حسام حسن وإبراهيم حسن فى بناء فريق قوى قادر على المنافسة هذا الموسم فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر.

وكان مجلس إداره نادى سموحة برئاسه محمد فرج عامر قد نجح فى التعاقد بشكل رسمى مع الهانى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق لمده 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.