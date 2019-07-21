شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يوافق على رحيل حسين حمدى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين على رحيل حسين حمدى مهاجم الشواكيش بالتراضى بعد الحصول على موافقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء ميهوب .
كان مسئولو الترسانة قد تعاقدوا مع حسين حمدى قادما من فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف ، إلا أن اللاعب بالتنسيق مع المدير الفنى اتفقا على إنهاء العلاقة بالتراضى والرحيل عن قلعة الشواكيش .
وتعاقد الترسانة مع كل من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول أندية أخرى فى المفاوضات معهم .
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