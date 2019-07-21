فاركو يتعاقد مع "صانع ألعاب " الرجاء المطروحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى فاركو مع إسلام الفولى لاعب وسط الرجاء المطروحى فى حضور أحمد حماية وكيل أعمال اللاعب الذى نجح فى إنهاء الصفقة للفريق السكندرى بنجاح . ويسعى مسئولو فاركو لبناء فريق قوى قادر على الصعود لدورى الأضواء بعدما ذاقوا الأمرين فى الموسم الماضى وكانوا قريبين من الهبوط للقسم الثالث حتى الأسبوع الأخير من مسابقة القسم الثانى . ويقود فاركو تدريبيا الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى الأسبق لدمنهور والرجاء المطروحى الذى استطاع انقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الادنى العام الماضى .

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