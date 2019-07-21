شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم الجونة بـ"عمر السعيد" وهيما بدلا من كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك تشكيل مواجهة الجونة، فى المباراة التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهد تشكيل الزمالك عودة المجموعة الأساسية للفريق بعودة فرجانى ساسى والدفع بمحمد إبراهيم بدلا من كهربا المنقطع عن القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حيث يضع جهاز الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.