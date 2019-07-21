بعد قليل .. الجونة - الزمالك.. عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الجونة والزمالك والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد68 نقطة حيث يمتلك ثلاث مباريات قبل نهاية المسابقة، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيج 37 نقطة. تشكيل الجونة: محمود الغرباوي - لؤي وائل - محمود الجزار - أحمد علي - جوناثان - أحمد حمدي - إسلام رشدي - أكرم توفيق - محمد نادي - محمد محسن ليلة - محمد ناجي "جدو". تشكيل الزمالك: عمر صلا-ح - بهاء مجدي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

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