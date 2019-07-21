مفاجآت بالجملة في تشكيل الجونة الأساسي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن رضا شحاتة مدرب الجونة والقائم بأعمال المدير الفني تشكيل الفريق الذى سيواجه الزمالك فى الثامنة مساء فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، قد كشف عن قرارالجهاز الفني لمواجهة الزمالك بالبدلاء، فيما أوضح أن موقف اللاعبين المعارين من الأهلي محسوم بالاعتماد على العناصر التي ستستمر مع النادي.

ولكن شحاتة الذى يلعب مواجهته الأولي كمديراً فنياً دفع بقوته الضاربة ومنهم 3 معارين من الأهلي فى التشكيل الأساسي المكون من :

حراسة المرمى : محمود الغرباوي.

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الدفاع : أحمد علي، لؤي وائل، محمود الجزار (معار من الأهلي) ، جوناثان.

وسط الملعب : محمد نادي ، محمد محسن ليلة ، أكرم توفيق (معار من الأهلي).

وسط مهاجم: إسلام رشدي ، أحمد حمدي (معار من الأهلي).

الهجوم : محمد ناجي جدو.