مران الأهلي.. الشيخ يغادر مبكرًا.. ورمضان صبحي يواصل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء ،ومن المقرر ان يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب .

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد مغادرة أحمد الشيخ مع بداية التدريب بسبب شعوره بآلام في وجه القدم.

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وقبل مغادرته للمران، حضر أحمد الشيخ جلسة المدرب لاسارتي مع باقي لاعبي فريق الأهلي، ليغادر بعدها ملعب التتش بدون أن يخوض أي تدريبات.

وحرس لاسارتي على عقد جلسة خاصة مع محمد نجيب، مدافع فريق الأهلي، وذلك من أجل منحه تعليمات خاصة ليقوم بتنفيذها في التدريبات.

كما عقد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع مدربه محمد يوسف قبل انطلاق المران، من أجل الاطمئنان عليه بعد شكواه من الآم في العضلة الضامة.

وظهر شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، في ملعب مختار التتش، بعد العودة من المانيا، كما اكتفى رمضان صبحي بمواصلة برنامجه التأهيلي دون المشاركة في المران الجماعي.