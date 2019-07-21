تشكيل الزمالك.. 4 تغييرات أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في المباراة المقرر لها ضمن الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الزمالك والجونة أربع تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض من خلال ظهور عمر صلاح في حراسة المرمى.

التغييرات ستشمل مركز وسط الملعب من خلال ظهور الدولي التونسي فرجاني ساسي ليشارك بدلاً من محمد حسن والذي شارك في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة للأبيض.

الجانب الهجومي للأبيض سيشهد العديد من التغييرات بداية من غياب محمود عبدالمنعم "كهربا" ليشارك بدلاً منه يوسف أوباما ومحمد إبراهيم بدلاً من خالد بوطيب.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مباراة الجونة بطريقة مكونة كالتالي (4-2-3-1):

حراسة المرمى: عمر صلاح.

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خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمد إبراهيم - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجومي: عمر السعيد.

ويعاني الزمالك من غياب عدد من أسلحته بداية من محمود عبدالرحيم "جنش" وعبدالله جمعة للإيقاف ومحمود كهربا لتواجده في تركيا بعد خلافه مع الإدارة.

جدير بالذكر الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة إلا أن الأبيض يمتلك ثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

في المقابل، يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة.