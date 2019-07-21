بالمواعيد.. تعرف على مشوار الأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، قرعة المراحل التهميدية من دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الاتحاد الأفريقي بتمثيل الأندية المصرية برمز "بطل الدوري المصري" و"وصيف الدوري المصري" خلال عملية القرعة.

ويلتقي بطل الدوري الممتاز بفريق اطلع برا في الدور التمهيدي الأول وسيكون لقاء الذهاب خارج الأرض في جنوب السودان، ويقام لقاء العودة في مصر.

أما الدور التمهيدي الثاني فسيكون أمام الفائز في مواجهة كانو سبورت أكاديمي (غينيا الاستوائية)، أمام ميكيلي إنتارتا الإثيوبي، ويقام لقاء الذهاب على أرض المنافس، فيما سيكون لقاء العودة في مصر.

وصيف الدوري المصري سيلعب في الدور التمهيدي الأول ديكاداها من الصومال وسيكون اللقاء الأول في الصومال، على أن يكون لقاء العودة في مصر.

ويلعب الفريق الفائز في تلك المواجهة أمام الفائز من "ال بي ار سي أويلرز" الليبيري أمام جينيراثيون فوت السنغالي، وسيكون لقاء الذهاب على ملعب الفريق المنافس، فيما سيقام لقاء العودة في مصر.

ويمثل مصر في الكونفدرالية المصري صاحب المركز الرابع، بالإضافة إلى (الزمالك أو بيراميدز) حيث يشارك منهما صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيتجنب صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب المشاركة في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، على أن يواجه في دور الـ32 الفائز من موجاديشيو الصومالي وماليندي التنزاني، ويقام لقاء الذهاب خارج مصر، على أن يكون العودة في مصر.

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المصري هو النادي الوحيد المعلوم مصيره بين كافة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، حيث يواجه في الدور التمهيدي فريق إيتوال دو جونجو، الكونغولي، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، والعودة في الكونغو.

ويلعب المصري في حال تأهله أمام الفائز من شبابك بلوزداد الجزائري، وكوتون تشاد التشادي، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، والعودة خارج الأرض.

مواعيد المباريات

الدور التمهيدي الأول:

مباراة الذهاب: 9 إلى 11 أغسطس.

مباراة العودة: 23 إلى 25 أغسطس.

الدور التمهيدي الثاني:

مباراة الذهاب: 13 إلى 15 سبتمبر.

مباراة العودة: 27 إلى 29 سبتمبر.