"بسترة" ولا يحدث في العالم.. خبراء يحذرون من اصابة اللاعبين مع عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر عبد العزيز السيد استاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضة والمتخصص فى الإعداد البدني وخبراء من تعرض اللاعبين لاصابات مع عودة الدوري.

وقال عبد العزيز إن الحدث الذى يشاهده فى البطولة المحلية غير متعارف عليه ولا يحدث بالعالم وكفيل بإفساد أى خطة بدنية متسائلاً " كيف تنتظر من اللاعبين أعلي أداء بدني وفني فى المرحلة الأخيرة من الموسم و أنهوا لتوهم فترة الإعداد؟".

وأضاف " مايحدث بسترة، من المنافسة وأعلي منحنى بدني فني ثم توقف شهر ونصف ثم إعادة الجميع للمنافسة".

"البسترة" عملية تجرى للأطعمة والأشربة تتلخص في التسخين ثم التبريد المباشر والمتتابع والهدف منها القضاء على البكتيريا".

من جهته حذر سامح السيد سالم، استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب، من تعرض اللاعبين للإصابات بسبب طول فترة التوقف عن اللعب.

فيما نصحت الدكتورة مريم الإبراشي استشاري العلاج الطبيعي، لاعبي الدوري باتباع عدة إرشادات قبل النزول إلى الملعب الفترة القادمة، وأهمها:

- تناول وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، وفيتامين "د" لتقوية العضلات والحفاظ على صحتها.

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- تناول البروتين والكربوهيدرات بشكل يومي، لمساعدة اللاعبين على بذل المجهود.

- تناول العديد من السوائل والمياه، موضحةً أنها تخفف من درجة الإصابات، وتؤدي للوقاية من الإجهاد الحراري في هذا الطقس الحار.

- اتباع برنامج تسخين العضلات، وعند الانتهاء من اللعب، يجب النزول تدريجًا وليس التوقف مرة واحدة.

- أخذ حمام ثلج بعد التمرين، لعمل مساج للعضلات، وتخفيف إجهادها.

- القيام بتمارين الاتزان وقوة التحمل، عن طريق حمل أوزان خفيفة في الجيم ولكن لوقت أطول.

- ممارسة رياضة الجري في خط مستقيم، ثم الجري في اتجاهات مختلفة عن طريق وضع الأقماع، لحماية اللاعبين من الالتواءات التي يمكن أن تفاجئهم أثناء المباراة.

-أخذ الوقت الكافي للعلاج في حالة الإصابات، للوقاية تكرار الإصابة مرة أخرى.