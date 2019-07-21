"اطلع بره" منافس بطل مصر.. مشاركة ثالثة بدوري الأبطال.. والجيش السوداني سبب التسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يبدأ بطل النسخة الحالية للدوري المصري، في الدور التمهيدي لنسخة دوري الأبطال المقبلة، بمواجهة فريق "اطلع بره" من جنوب السودان.

وقال "شيهو ديكو"، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الأندية المصرية ستخوض دوري الأبطال بداية من الدور التمهيدي، حيث يلتقي صاحب المركز الأول أمام "اطلع بره"، فيما يلتقي صاحب المركز الثاني فريق "ديكاديها" من الصومال.

"اطلع بره" هو فريق من جنوب السودان، بالعاصمة "جوبا، توج بالدوري مرتين عامي 2013، و2015.

وشارك "اطلع بره" بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى عام 2014، والثانية عام 2016، إضافة للمشاركة في الكونفدرالية.

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في الدور التمهيدي لدوري الأبطال 2016، تعادل "اطلع بره" أمام تشيلسي الغاني، في مجموع المباراتين بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر بطل جنوب السودان بضربات الترجيح.

في العام التالي، شارك "اطلع بره" في كأس الكونفدرالية، وخسر أمام فريق بوليس الروندي ذهابا بثلاثية لهدف، قبل أن يفوز إياب (2-1)، ليودع المسابقة مبكرًا.

ولعب "اطلع بره" في العام التالي بدوري الأبطال، أمام القطن الكاميروني، في الدور التمهيدي (2/0) في الذهاب، قبل السقوط في مباراة العودة التي أقيمت على ملعبه في جوبا (4/1).

ويرجع اسم "اطلع بره" إلى أنه قبل استقلال دولة جنوب السودان، كان جنود الجيش السوداني يدخلون الحي الذي يتواجد به النادي في جوبا ليلاً، ويطالبون الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح "اطلع بره"، ليقرر السكان إطلاق هذا الاسم على النادي.