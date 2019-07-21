فرج عامر يعلنها: أبو جبل وحسام حسن لن يرحلان عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بقاء الثنائي محمد أبو جبل وحسام حسن ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مساء اليوم الأحد: "كلام نهائي، لن يرحل محمد أبو جبل أو حسام حسن عن سموحة".
وكان رئيس سموحة أعلن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد رغبة ناديي الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.
وسبق لرئيس الزمالك إعلان دخوله في مفاوضات مع سموحة للتعاقد مع الحارس أبو جبل، لكن المطالب المادية حالت دون إتمام الصفقة.
يُذكر أن سموحة تعاقد مع الحارس المهدي سليمان قادما من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حُر.
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