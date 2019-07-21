لاسارتي ينفعل على نجوم الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

انفعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبي الفريق الأحمر في بداية المران المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام لاسارتي بإيقاف اللاعبين في بداية المران البدني لتكاسلهم في الجري حول الملعب، وطالبهم بضرورة الجدية في التدريبات منذ البداية وحتى النهاية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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