عمر صلاح في حراسة المرمى.. تعرف على تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33، ضمن مسابقة الدوري العام، على استاد الجونة. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح. Advertisements الدفاع: بهاء مجدي ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف “أوباما” ومحمد إبراهيم و أحمد سيد “زيزو”. الهجوم: عمر السعيد.

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