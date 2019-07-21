نابولي وجد بديل خاميس في الدوري الفرنسي

وجه فريق نابولي الإيطالي أنظاره صوب المهاجم الفرنسي من أصل جزائري نبيل فقير، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بعدما واجه صعوبة شديدة في ضم صانع اللعب لاعب ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريغيز.
ووفقاً لشبكة آر إم سي التليفزيونية الفرنسية، بات نابولي يدرس بقوة ضم فقير (25 عاماً) بعد تصميم ريال مدريد على الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد خاميس رودريغيز، والتي تصل إلى 42 مليون يورو.
وينتهي عقد فقير مع ليون في 2022 ولكن نابولي قد يواجه منافسة شرسة من جانب إشبيلية الإسباني في مساعيه لضم اللاعب.
وأشارت شبكة آر إم سي إلى أن صفقة التعاقد مع فقير قد تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليون يورو.
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