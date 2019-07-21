“نيمار- غاريث بيل”.. صفقة تبادلية في الطريق

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إغراء إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل الحصول على خدمات الجناح الويلزي غاريث بيل، حسبما أفادت تقارير صحافية بريطانية اليوم الأحد.
ويرغب سان جيرمان ونيمار في الافتراق في أقرب وقت ممكن، لكن ثمن اللاعب البرازيلي وراتبه الضخم يعرقلان إتمام عملية رحيله عن العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما ينطق تماماً على حالة غاريث بيل مع ريال مدريد.
ويسعى الفريق “الملكي” للاستغناء عن بيل في الصيف الجاري، حيث يبحث عن ناد لشراء اللاعب الويلزي، الذي انضم لصفوف الريال عام 2013، قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة كانت الأغلى حينها في تاريخ كرة القدم.
وبينما يرغب برشلونة في عودة نيمار لقلعة كامب نو، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستكشف خيارات أخرى وتناقش إمكانية إرساله إلى مدريد مقابل مبلغ نقدي بالإضافة إلى بيل.
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